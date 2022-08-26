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В Париже после коронавируса вновь открылся кошачий отель

26 августа 2022 09:29
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Новости Франции. В Париже после пандемии вновь открылся кошачий отель. Владельцы надеются на его популярность среди тех, кто отправляется за рубеж, и ему не с кем оставить питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Париже после коронавируса вновь открылся кошачий отель-1

Правда, комнат для пушистых постояльцев пока немного – 24. Бронировать их надо заранее. При этом один номер можно разделить на двоих.

В Париже после коронавируса вновь открылся кошачий отель-4

Вероника Колсон, владелица отеля:
Есть места, где кошки могут заточить свои когти, где они могут прятаться, отдыхать, наблюдать за людьми на улице. Есть игровая комната, полная света.

Каждые две недели хозяевам отправляют фото питомца и рассказывают, как он осваивается в новой среде. Такая услуга пользуется популярностью. В 2022 году на август отель начали бронировать еще с февраля.

# Животные # Вероника Колсон # Новости Франции # Фотофакт

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