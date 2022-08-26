В Париже после коронавируса вновь открылся кошачий отель

Новости Франции. В Париже после пандемии вновь открылся кошачий отель. Владельцы надеются на его популярность среди тех, кто отправляется за рубеж, и ему не с кем оставить питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, комнат для пушистых постояльцев пока немного – 24. Бронировать их надо заранее. При этом один номер можно разделить на двоих.

Вероника Колсон, владелица отеля:

Есть места, где кошки могут заточить свои когти, где они могут прятаться, отдыхать, наблюдать за людьми на улице. Есть игровая комната, полная света.

Каждые две недели хозяевам отправляют фото питомца и рассказывают, как он осваивается в новой среде. Такая услуга пользуется популярностью. В 2022 году на август отель начали бронировать еще с февраля.