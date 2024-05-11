В Париже не разделяют радости властей по поводу Олимпиады

Французы не хотят Олимпиады. Жители Парижа не разделяют радости властей по поводу проведения Игр в городе и стремятся покинуть его еще до приезда спортсменов и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительные организации уже несколько месяцев предупреждают о нехватке жилья на время Игр, а также о наплыве гостей, которые, вероятно, займут все свободные квартиры. В правительстве на предупреждения не отреагировали даже после письма, которое направили властям волонтеры. Впрочем, даже если свободное койко-место где-то и найдется, не факт, что спать там будет безопасно.