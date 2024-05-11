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В Париже не разделяют радости властей по поводу Олимпиады

11 мая 2024 13:46
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Французы не хотят Олимпиады. Жители Парижа не разделяют радости властей по поводу проведения Игр в городе и стремятся покинуть его еще до приезда спортсменов и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже не разделяют радости властей по поводу Олимпиады-1

Благотворительные организации уже несколько месяцев предупреждают о нехватке жилья на время Игр, а также о наплыве гостей, которые, вероятно, займут все свободные квартиры. В правительстве на предупреждения не отреагировали даже после письма, которое направили властям волонтеры. Впрочем, даже если свободное койко-место где-то и найдется, не факт, что спать там будет безопасно.

В Париже не разделяют радости властей по поводу Олимпиады-4

Из Парижа выселяют бездомных, а вот вытравить грызунов и насекомых не получается. Клопы до сих пор гуляют по французской столице. И пока пользователи социальных сетей над этим откровенно смеются, местным не до шуток. Они уезжают в другие города на время Игр, надеясь не застать всех проблем, которые Олимпиада сулит для французов. За пределами Парижа в ближайшее время действительно безопаснее.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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