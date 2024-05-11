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МИД РФ: русофобская политика Финляндии привела страну к кризису

11 мая 2024 11:10
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Власти Финляндии, проводя русофобскую политику, привели страну в ситуацию, когда происходит остановка промышленных предприятий, турбизнес становится убыточен, а регионы, которые граничат с РФ, пустеют, пишет ТАСС.

Такое мнение высказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Дипломат отметил, что финские политики, а также западные и национальные СМИ ведут активное насаждение в стране мифа о наличии «угрозы с Востока». Такие действия приводят к тому, что граждане Финляндии начинают верить в подобные заявления, упрощая задачу выступающим с призывами «ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с Российской Федерацией восточных регионов страны», – подчеркнул Беляев.

# Международная политика # Сергей Беляев

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