Нехватка газа в ЕС возрастёт во втором полугодии 2024-го

Европа готовится встречать зиму в условиях энергетического кризиса. По данным мировых СМИ, нехватка газа в Евросоюзе на протяжении следующего полугодия будет только расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что несмотря на достаточные запасы в наземных хранилищах, чиновники сталкиваются с отсутствием будущих поставок. На это, в частности, влияет жесткая конкуренция Брюсселя с Китаем и другими странами Востока. Согласно последним оценкам, повышение спроса на энергоресурсы в Азии ставит Европу в критически уязвимое положение. Вследствие чего отсутствие поставщиков на рынке вызовет рост цен на коммунальные услуги. Ситуацию усугубляют и экономические сложности. Зимний период для простых европейцев становится одним из самых трудных, так как местные жители вынуждены повсеместно экономить.