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Нехватка газа в ЕС возрастёт во втором полугодии 2024-го

28 августа 2024 16:55
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Европа готовится встречать зиму в условиях энергетического кризиса. По данным мировых СМИ, нехватка газа в Евросоюзе на протяжении следующего полугодия будет только расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нехватка газа в ЕС возрастёт во втором полугодии 2024-го-2

Сообщается, что несмотря на достаточные запасы в наземных хранилищах, чиновники сталкиваются с отсутствием будущих поставок. На это, в частности, влияет жесткая конкуренция Брюсселя с Китаем и другими странами Востока. Согласно последним оценкам, повышение спроса на энергоресурсы в Азии ставит Европу в критически уязвимое положение. Вследствие чего отсутствие поставщиков на рынке вызовет рост цен на коммунальные услуги. Ситуацию усугубляют и экономические сложности. Зимний период для простых европейцев становится одним из самых трудных, так как местные жители вынуждены повсеместно экономить.

# Газ # Кризис в ЕС # Международная политика

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