В Японии из-за тайфуна отменяют авиарейсы и останавливают поезда

Мощный тайфун «Шаньшань», который быстро приближается к Японии, практически остановил жизнь страны. Ураганный ветер скоростью более 200 километров в час может обрушиться на западное побережье уже в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах количество осадков может превысить месячную норму. Японские авиакомпании отменили около 300 рейсов. Остановились скоростные поезда, соединяющие несколько островов. Как заявили железнодорожные компании, они не будут работать как минимум до 30 августа. Власти ввели повышенный уровень погодной опасности и призывают людей максимально соблюдать меры предосторожности, так как очень высок риск схода оползней и наводнений.