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В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

05 июня 2019 08:27
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Новости Франции.Нападение на сотрудников полиции совершено в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный ножом мужчина сначала бросил в одного из правоохранителей велосипед, а затем начал угрожать оружием.

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских-1

Напарник попытался защитить коллегу и выстрелил в руку нападавшего. Злоумышленника задержали. Как стало известно, за мужчиной числятся десятки правоонарушений. С терроризмом инцидент не связан.

# Нападение # Фотофакт

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