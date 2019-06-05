В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

Новости Франции.Нападение на сотрудников полиции совершено в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный ножом мужчина сначала бросил в одного из правоохранителей велосипед, а затем начал угрожать оружием.
Новости Франции.Нападение на сотрудников полиции совершено в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный ножом мужчина сначала бросил в одного из правоохранителей велосипед, а затем начал угрожать оружием.
Напарник попытался защитить коллегу и выстрелил в руку нападавшего. Злоумышленника задержали. Как стало известно, за мужчиной числятся десятки правоонарушений. С терроризмом инцидент не связан.