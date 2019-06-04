Агрессивные слоны напали на индийский посёлок

Новости Индии. На востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек погиб, еще 2 пострадали. Животные громили всё, что было на пути. Под удар попали машины и авторикши.
Новости Индии. На востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек погиб, еще 2 пострадали. Животные громили всё, что было на пути. Под удар попали машины и авторикши.
По мнению местных лесников, вспышка агрессии у слонов временная и связана она с брачным периодом животных. В ближайшее время специалисты пообещали перевести незваных гостей обратно в лес.