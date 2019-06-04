Мужчина открыл стрельбу из дробовика в Австралии: есть жертвы

Новости Австралии. Массовая стрельба в Австралии: известно, как минимум, о пяти погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё несколько человек пострадали.

ЧП произошло в австралийском Дарвине. Неизвестный мужчина с дробовиком ворвался в местный мотель и открыл огонь по дверям гостиничных номеров. По словам очевидцев, было слышно около 20 выстрелов.

После содеянного в гостинице, злоумышленник переместился в пригород Стюарт Парк и начал стрелять по прохожим. Спустя час подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей. Известно, что мужчине 45 лет и что он недавно вышел из тюрьмы. Мотивы злоумышленника выясняются.