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Мужчина открыл стрельбу из дробовика в Австралии: есть жертвы

04 июня 2019 17:08
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Новости Австралии. Массовая стрельба в Австралии: известно, как минимум, о пяти погибших,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё несколько человек пострадали.

Мужчина открыл стрельбу из дробовика в Австралии: есть жертвы -1

ЧП произошло в австралийском Дарвине. Неизвестный мужчина с дробовиком ворвался в местный мотель и открыл огонь по дверям гостиничных номеров. По словам очевидцев, было слышно около 20 выстрелов.

После содеянного в гостинице, злоумышленник переместился в пригород Стюарт Парк и начал стрелять по прохожим. Спустя час подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей. Известно, что мужчине 45 лет и что он недавно вышел из тюрьмы. Мотивы злоумышленника выясняются. 

# Стрельба # Фотофакт

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