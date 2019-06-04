Прямой эфир

Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела 5 погибших

04 июня 2019 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венгрии. В Будапеште обнаружили тела 5 погибших туристов после столкновения теплоходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного течения их унесло далеко от места трагедии. Поисковые работы, которые уже 5 дней ведутся на Дунае, осложняются погодными условиями.

Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела 5 погибших-1

По мнению экспертов, большинство погибших находятся внутри затонувшего парома. Поэтому основная цель текущей операции – поднять катер со дна реки.

Напомним, ЧП в Венгрии произошло 29 мая. В прогулочное судно с южнокорейскими туристами врезался теплоход. На борту лодки находились 35 человек.  Лишь 7 из них удалось спасти. Еще более 10 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C
04 июня 2019 17:07

Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C

Самые крупные ягоды в мире: в Японии вывели новый сорт вишни
04 июня 2019 13:32

Самые крупные ягоды в мире: в Японии вывели новый сорт вишни

В Красноярске горел склад ГСМ: огонь тушили специальной пеной
04 июня 2019 08:39

В Красноярске горел склад ГСМ: огонь тушили специальной пеной