Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела 5 погибших

Новости Венгрии. В Будапеште обнаружили тела 5 погибших туристов после столкновения теплоходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного течения их унесло далеко от места трагедии. Поисковые работы, которые уже 5 дней ведутся на Дунае, осложняются погодными условиями.

По мнению экспертов, большинство погибших находятся внутри затонувшего парома. Поэтому основная цель текущей операции – поднять катер со дна реки.

Напомним, ЧП в Венгрии произошло 29 мая. В прогулочное судно с южнокорейскими туристами врезался теплоход. На борту лодки находились 35 человек. Лишь 7 из них удалось спасти. Еще более 10 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.