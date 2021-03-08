В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров
Новости Индии. В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров. После работы на полях они отправились не к семейному очагу, а на митинги, чтобы показать свою силу в Международный женский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требовали отмены новых законов.
Камнем преткновения между фермерами и правительством стало сохранение принципа минимальной гарантированной цены при закупках сельскохозяйственной продукции.
В ярко-желтых шарфах, символизирующих цвет горчичного поля, женщины скандировали лозунги. Они протестуют против трех законов, принятых осенью 2020 года. Эти новшества реформируют аграрную отрасль.
Крестьяне опасаются, что после отказа от минимальной гарантированной цены они останутся в полной власти крупных корпораций.