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В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров

08 марта 2021 13:28
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Новости Индии. В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров. После работы на полях они отправились не к семейному очагу, а на митинги, чтобы показать свою силу в Международный женский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требовали отмены новых законов.

В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров-1

Камнем преткновения между фермерами и правительством стало сохранение принципа минимальной гарантированной цены при закупках сельскохозяйственной продукции.

В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров-4

В ярко-желтых шарфах, символизирующих цвет горчичного поля, женщины скандировали лозунги. Они протестуют против трех законов, принятых осенью 2020 года. Эти новшества реформируют аграрную отрасль.

В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров-7

Крестьяне опасаются, что после отказа от минимальной гарантированной цены они останутся в полной власти крупных корпораций.

# Акции протеста # Фотофакт

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