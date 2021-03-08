Новости Индии. В Индии тысячи женщин 8 марта присоединились к протестам фермеров. После работы на полях они отправились не к семейному очагу, а на митинги, чтобы показать свою силу в Международный женский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требовали отмены новых законов.