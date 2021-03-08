Бег в бикини и плавание в ледяной воде. В России не побоялись мороза и устроили соревнования по криатлону

Новости России. Бег в бикини и катание на лыжах, а также плавание в ледяной воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские энтузиасты устроили соревнования по криатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Бег в бикини и катание на лыжах, а также плавание в ледяной воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские энтузиасты устроили соревнования по криатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки людей промчались через московский парк, подбадривая прохожих, переходя от одного упражнения к другому.
По их убеждению, плавание в проруби и преодоление холода во время физических упражнений – один из лучших способов сохранить здоровье.