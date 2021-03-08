Прямой эфир

Бег в бикини и плавание в ледяной воде. В России не побоялись мороза и устроили соревнования по криатлону

08 марта 2021 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Бег в бикини и катание на лыжах, а также плавание в ледяной воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские энтузиасты устроили соревнования по криатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бег в бикини и плавание в ледяной воде. В России не побоялись мороза и устроили соревнования по криатлону-1

Десятки людей промчались через московский парк, подбадривая прохожих, переходя от одного упражнения к другому.

Бег в бикини и плавание в ледяной воде. В России не побоялись мороза и устроили соревнования по криатлону-4

По их убеждению, плавание в проруби и преодоление холода во время физических упражнений – один из лучших способов сохранить здоровье.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире
07 марта 2021 12:19

В Израиле открываются рестораны, театры и стадионы. Ситуация по коронавирусу в мире

В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек
07 марта 2021 12:07

В Испании протестующие забросали полицию бутылками и камнями. Всего на улицы вышли около 750 человек

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты
07 марта 2021 12:05

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты