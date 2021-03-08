Против ограничений во время пандемии. В США демонстранты на улицах сжигали медицинские маски

Новости США. Около сотни демонстрантов сжигали медицинские маски, выступая против ограничений в связи с пандемией, в Бойсе – крупнейшем городе американского штата Айдахо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция заявила, что арестов во время акции не было: у организаторов митинга были разрешения. Впрочем, без эксцессов не обошлось.