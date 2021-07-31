Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих

Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало ответом на провокации митингующих.

Участники поначалу вели себя мирно, скандируя различные лозунги, а потом начали закидывать бутылками сотрудников правоохранительных органов. 31 июля МВД прогнозирует выход на улицы не менее 150 тысяч человек.