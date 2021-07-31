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Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих

31 июля 2021 18:44
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Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало ответом на провокации митингующих.

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих-1

Участники поначалу вели себя мирно, скандируя различные лозунги, а потом начали закидывать бутылками сотрудников правоохранительных органов. 31 июля МВД прогнозирует выход на улицы не менее 150 тысяч человек.

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих-4

Это уже третья подряд протестная суббота противников введения санпропусков в стране. Французы также выступают против ужесточения ограничительных мер обязательной вакцинации. Президента страны винят в ограничении свободы граждан.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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