Почти 100 пожаров за три дня. В Турции пострадавшие регионы объявлены зоной бедствия

Новости Турции. Президент Турции объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о провинциях Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

За последние три дня в условиях жары и сухой погоды зафиксировано почти 100 лесных пожаров, 88 из них удалось ликвидировать. Огонь перекинулся на сельскохозяйственные районы, жилые дома и курортные города.