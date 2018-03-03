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Столкновение киевской полиции с протестующими в палаточном городке возле Рады. Кадры с места событий

03 марта 2018 12:22
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Новости Украины. В Украине вспыхнули беспорядки у стен Верховной рады. Задержано около полусотни человек, еще десять обратились за медицинской помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновение киевской полиции с протестующими в палаточном городке возле Рады. Кадры с места событий-1

Столкновения произошли между полицией и протестующими, которые с середины октября живут в палаточном городке у здания парламента. Участники акции требуют отмены депутатской неприкосновенности, а также создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

На данный момент палаточный городок полностью оцеплен. Ведутся следственные действия.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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