Столкновение киевской полиции с протестующими в палаточном городке возле Рады. Кадры с места событий

Новости Украины. В Украине вспыхнули беспорядки у стен Верховной рады. Задержано около полусотни человек, еще десять обратились за медицинской помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения произошли между полицией и протестующими, которые с середины октября живут в палаточном городке у здания парламента. Участники акции требуют отмены депутатской неприкосновенности, а также создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

На данный момент палаточный городок полностью оцеплен. Ведутся следственные действия.