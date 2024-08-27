В пакистанской провинции боевики расстреляли не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек убиты при нападении боевиков в пакистанской провинции Белуджистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа вооруженных людей перекрыла трассу и останавливала машины и автобусы. Водителей и пассажиров расстреливали в упор. 10 автомобилей преступники сожгли и скрылись. Полиция выясняет, кто стоял за этим преступлением. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.