Сильные ливни обрушились на север Китая

В Китае снова непогода. На север страны обрушились ливни, которые не прекращаются уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Китае снова непогода. На север страны обрушились ливни, которые не прекращаются уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых районах выпало более 100 миллиметров осадков. Вода заливает дороги, поля и крупные города, включая Пекин. Местных жителей просят соблюдать максимальные меры предосторожности, водителей призывают по возможности отказаться от длительных поездок. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся еще несколько дней.