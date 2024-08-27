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Сильные ливни обрушились на север Китая

27 августа 2024 06:05
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В Китае снова непогода. На север страны обрушились ливни, которые не прекращаются уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни обрушились на север Китая-2

В некоторых районах выпало более 100 миллиметров осадков. Вода заливает дороги, поля и крупные города, включая Пекин. Местных жителей просят соблюдать максимальные меры предосторожности, водителей призывают по возможности отказаться от длительных поездок. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся еще несколько дней.

# Природные катаклизмы

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