Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии

Новости Египта. Миллиард долларов в месяц – такую сумму теряет туристический сектор Египта из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Миллиард долларов в месяц – такую сумму теряет туристический сектор Египта из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на усилия властей и финансовую поддержку отрасли, она понесла беспрецедентные убытки. Из-за отсутствия туристов сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться. Это привело к тому, что более 200 тысяч человек потеряли работу.
По мнению экспертов, сейчас необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить работников туристического сектора, поскольку при нормализации ситуации на рынке, их нехватка негативно скажется на отрасли в целом.
Туризм приносит Египту годовой доход в размере 12 миллиардов долларов.