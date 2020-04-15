Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии

Новости Египта. Миллиард долларов в месяц – такую сумму теряет туристический сектор Египта из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на усилия властей и финансовую поддержку отрасли, она понесла беспрецедентные убытки. Из-за отсутствия туристов сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться. Это привело к тому, что более 200 тысяч человек потеряли работу.