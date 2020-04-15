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Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии

15 апреля 2020 11:49
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Новости Египта. Миллиард долларов в месяц – такую сумму теряет туристический сектор Египта из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии-1

Несмотря на усилия властей и финансовую поддержку отрасли, она понесла беспрецедентные убытки. Из-за отсутствия туристов сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться. Это привело к тому, что более 200 тысяч человек потеряли работу.

Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии-4

По мнению экспертов, сейчас необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить работников туристического сектора, поскольку при нормализации ситуации на рынке, их нехватка негативно скажется на отрасли в целом.

Туризм приносит Египту годовой доход в размере 12 миллиардов долларов. 

# Туризм # Фотофакт

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