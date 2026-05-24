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В Пакистане произошел взрыв на железнодорожных путях – погибли не менее 16 человек

24 мая 2026 10:40
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В Пакистане произошел взрыв на железнодорожных путях. ЧП случилось в Кветте. Погибли не менее 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане произошел взрыв на железнодорожных путях – погибли не менее 16 человек-2

По данным полиции, взрыв произошел, когда люди отправились отмечать праздник Ид. Известно, что среди погибших и раненых много женщин и детей. Пострадавших экстренно перевозят в больницу.

В Пакистане произошел взрыв на железнодорожных путях – погибли не менее 16 человек-4

Ахмед Файяз, местный житель:
Взрыв вызвал полный хаос, разрушив множество домов и оставив после себя многочисленные жертвы как вдоль железнодорожных путей, так и внутри самого поезда. Люди также поливали водой сгоревшие автомобили, пока спасательные службы работали в пострадавшем районе.

В результате взрыва повреждены вагоны поезда, а также припаркованные автомобили. Правоохранительные органы начали расследование.

# Новости Пакистана

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