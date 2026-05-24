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Танкер с газом для Индии впервые с начала войны на Ближнем Востоке прошел через Ормузский пролив

24 мая 2026 10:37
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Впервые с начала конфликта США с Ираном танкер со сжиженным природным газом прошел через Ормузский пролив. Он направляется в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танкер с газом для Индии впервые с начала войны на Ближнем Востоке прошел через Ормузский пролив-2

В 2025 году Индия получила более половины СПГ из Катара и ОАЭ, но, как показывают данные о судоходстве, за последние несколько месяцев эти потоки практически прекратились. Уменьшение поставок вынудило Индию сократить снабжение в некоторые отрасли промышленности. Тем временем, Ормузский пролив остается практически закрытым, поскольку США и Иран пытаются достичь мирного соглашения и обе стороны фактически блокируют этот водный путь. Суда продолжают сталкиваться с угрозами безопасности, и большинство транзитов через Ормузский пролив осуществляется с отключенными радарами, чтобы избежать обнаружения.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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