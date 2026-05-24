В США у Белого дома произошла стрельба. Мужчина достал оружие из сумки и совершил несколько десятков выстрелов. Обезвредили преступника сотрудники Секретной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий. Нападавшим оказался 21-летний местный житель, который ранее уже вступал в столкновение с Секретной службой. Данный инцидент произошел меньше, чем через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Тогда на мероприятии присутствовал Дональд Трамп.