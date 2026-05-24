Прямой эфир

В США у Белого дома произошла стрельба

24 мая 2026 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США у Белого дома произошла стрельба. Мужчина достал оружие из сумки и совершил несколько десятков выстрелов. Обезвредили преступника сотрудники Секретной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США у Белого дома произошла стрельба-2

В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий. Нападавшим оказался 21-летний местный житель, который ранее уже вступал в столкновение с Секретной службой. Данный инцидент произошел меньше, чем через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Тогда на мероприятии присутствовал Дональд Трамп.

# США # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Риме прошли массовые демонстрации против увеличения цен
24 мая 2026 07:40

В Риме прошли массовые демонстрации против увеличения цен

Тегеран и Вашингтон вышли на финальный этап подготовки меморандума
23 мая 2026 17:07

Тегеран и Вашингтон вышли на финальный этап подготовки меморандума

Небензя: удар БПЛА по общежитию Старобельска является военным преступлением
23 мая 2026 16:58

Небензя: удар БПЛА по общежитию Старобельска является военным преступлением