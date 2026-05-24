В Риме прошли массовые демонстрации против увеличения цен

Десятки тысяч человек вышли на улицы Рима. Они выступают против резкого роста стоимости жизни и увеличения цен на топливо и электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители профсоюзов и простые граждане из разных регионов страны объединились, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам. Демонстранты требуют от правительства принять срочные меры по защите покупательной способности. Доходы жителей не успевают за постоянно растущими счетами и ценами на продукты питания.

Ромео, протестующий:

Стоимость продуктов питания неуклонно растет. Если раньше итальянские наемные работники едва сводили концы с концами до третьей недели каждого месяца, то теперь многие с трудом сводят концы с концами даже до второй недели.

Демонстранты заявляют, что из-за геополитической напряженности и спекуляций расходы обычных семей стали непосильными. Серьезно подорожало топливо, растут тарифы ЖКХ и цены на товары первой необходимости.