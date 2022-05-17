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В Эстонии масштабная мобилизация резервистов, на службу призваны более 7 тысяч человек

17 мая 2022 09:02
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Новости Эстонии. 17 мая стало известно, что Эстония начала мобилизацию резервистов. Всего на службу будет призвано более семи тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии масштабная мобилизация резервистов, на службу призваны более 7 тысяч человек-1

Столь масштабная, по меркам страны, кампания связана с международными учениями НАТО. В них участвуют 15 тысяч военных из 14 стран. Это одни из самых крупных маневров за 30 лет, которые проходят на всей территории Эстонии.  

В Эстонии масштабная мобилизация резервистов, на службу призваны более 7 тысяч человек-4

Помимо налаживания взаимодействия между подразделениями союзников по Альянсу будет проверена боеготовность сил обороны страны. В ней задействуют призванное из запаса пополнение. Учебные бои будут вестись на земле, в воздухе и на море. Запланировано использование сотни единиц бронетехники, кораблей, вертолетов и самолетов.  

# Вооруженные силы # Фотофакт

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