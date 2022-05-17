В Эстонии масштабная мобилизация резервистов, на службу призваны более 7 тысяч человек

Новости Эстонии. 17 мая стало известно, что Эстония начала мобилизацию резервистов. Всего на службу будет призвано более семи тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. 17 мая стало известно, что Эстония начала мобилизацию резервистов. Всего на службу будет призвано более семи тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столь масштабная, по меркам страны, кампания связана с международными учениями НАТО. В них участвуют 15 тысяч военных из 14 стран. Это одни из самых крупных маневров за 30 лет, которые проходят на всей территории Эстонии.
Помимо налаживания взаимодействия между подразделениями союзников по Альянсу будет проверена боеготовность сил обороны страны. В ней задействуют призванное из запаса пополнение. Учебные бои будут вестись на земле, в воздухе и на море. Запланировано использование сотни единиц бронетехники, кораблей, вертолетов и самолетов.