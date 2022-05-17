В Эстонии масштабная мобилизация резервистов, на службу призваны более 7 тысяч человек

Новости Эстонии. 17 мая стало известно, что Эстония начала мобилизацию резервистов. Всего на службу будет призвано более семи тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь масштабная, по меркам страны, кампания связана с международными учениями НАТО. В них участвуют 15 тысяч военных из 14 стран. Это одни из самых крупных маневров за 30 лет, которые проходят на всей территории Эстонии.