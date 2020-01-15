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На химзаводе в Испании прогремел взрыв: 8 человек пострадали

15 января 2020 09:15
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Новости Испании. Взрыв на химическом заводе в Каталонии привел к гибели человека. Ещё один пропал без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На химзаводе в Испании прогремел взрыв: 8 человек пострадали-1

8 граждан получили различные травмы. Все они госпитализированы. По словам медиков, двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии. После взрыва на заводе произошел сильный пожар.

На химзаводе в Испании прогремел взрыв: 8 человек пострадали-4

Специалисты экстренно эвакуировали людей из близлежащих зданий. Бригады пожарных пытаются локализовать пламя. Уже известно, что никаких выбросов в атмосферу зафиксировано не было и дым безопасен для людей. Тем не менее пожарные рекомендовали местным жителям пока не открывать окна. Причины инцидента пока не установлены.

# Взрыв # Фотофакт

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