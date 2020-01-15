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В Исландии в аэропорту из-за шторма оказались заблокированы около 4 тысяч человек

15 января 2020 09:45
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Новости Исландии. Исландию накрыл снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды пришлось закрыть большинство дорог. Сообщается об одном погибшем. Мужчина не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину.

В Исландии в аэропорту из-за шторма оказались заблокированы около 4 тысяч человек-1

На трассе, соединяющей Рейкьявик и Кеблавик, в снежную ловушку попали десятки автомобилей. Многие водители и пассажиры хотели идти пешком в международный аэропорт в надежде найти там убежище, однако полиция призвала людей не делать этого, чтобы не погибнуть по дороге.

В Исландии в аэропорту из-за шторма оказались заблокированы около 4 тысяч человек-4

В воздушной гавани Кеблавик были отменены все прилёты и вылеты. Те, кто прибыл в страну последними рейсами, не могли даже покинуть самолёты. В самом аэропорту оказались заблокированы около 4 тысяч человек. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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