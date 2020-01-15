В Исландии в аэропорту из-за шторма оказались заблокированы около 4 тысяч человек

Новости Исландии. Исландию накрыл снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непогоды пришлось закрыть большинство дорог. Сообщается об одном погибшем. Мужчина не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину.

На трассе, соединяющей Рейкьявик и Кеблавик, в снежную ловушку попали десятки автомобилей. Многие водители и пассажиры хотели идти пешком в международный аэропорт в надежде найти там убежище, однако полиция призвала людей не делать этого, чтобы не погибнуть по дороге.