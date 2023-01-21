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В Пакистане как минимум 15 человек пострадали после подрыва пассажирского поезда

21 января 2023 18:35
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Новости Пакистана. Как минимум 15 человек пострадали после подрыва пассажирского поезда в Пакистане. В результате нападения сошли с рельсов восемь вагонов, включая локомотив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане как минимум 15 человек пострадали после подрыва пассажирского поезда-1

По сообщению властей, спасательная команда столкнулась с трудностями, так как ЧП произошло в гористой местности. Ответственность за взрыв взяла на себя так называемая освободительная армия Белуджистана, которая борется за полную независимость этой самой большой по территории, но самой маленькой по численности населения провинции.

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# ЧП # Новости Пакистана # Фотофакт

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