В Пакистане как минимум 15 человек пострадали после подрыва пассажирского поезда

Новости Пакистана. Как минимум 15 человек пострадали после подрыва пассажирского поезда в Пакистане. В результате нападения сошли с рельсов восемь вагонов, включая локомотив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Как минимум 15 человек пострадали после подрыва пассажирского поезда в Пакистане. В результате нападения сошли с рельсов восемь вагонов, включая локомотив, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщению властей, спасательная команда столкнулась с трудностями, так как ЧП произошло в гористой местности. Ответственность за взрыв взяла на себя так называемая освободительная армия Белуджистана, которая борется за полную независимость этой самой большой по территории, но самой маленькой по численности населения провинции.
Подписывайтесь на нас в Telegram!