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В Миннесоте второй раз за неделю произошла стрельба возле школы

21 января 2023 18:26
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Новости США. Один человек получил ранения при стрельбе в школе в Миннесоте. ЧП произошло в городке Сент-Пол, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Миннесоте второй раз за неделю произошла стрельба возле школы-1

Как сообщили в полиции, причиной инцидента стала ссора между учениками. Один из них достал пистолет и открыл огонь. Пуля попала в сотрудника учебного заведения. По сообщению медиков, его жизни ничто не угрожает. Занятия в школе были отменены, родителей попросили забрать детей домой. Сейчас следователи выясняют, откуда у подростка появилось оружие и как он смог пронести его в здание.

Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент за неделю. Несколькими днями ранее полиция сообщала, что городской служащий Сент-Пола выстрелил мальчику в голову возле одной из средних школ.

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# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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