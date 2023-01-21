В Миннесоте второй раз за неделю произошла стрельба возле школы

Новости США. Один человек получил ранения при стрельбе в школе в Миннесоте. ЧП произошло в городке Сент-Пол, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, причиной инцидента стала ссора между учениками. Один из них достал пистолет и открыл огонь. Пуля попала в сотрудника учебного заведения. По сообщению медиков, его жизни ничто не угрожает. Занятия в школе были отменены, родителей попросили забрать детей домой. Сейчас следователи выясняют, откуда у подростка появилось оружие и как он смог пронести его в здание.

Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент за неделю. Несколькими днями ранее полиция сообщала, что городской служащий Сент-Пола выстрелил мальчику в голову возле одной из средних школ.