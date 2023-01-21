В Перу тысячи людей требуют отставки президента

Новости Перу. В Перу антиправительственные выступления приобретают все более ожесточенный характер. В столице страны Лиме тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки президента Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одной причиной, вызвавшей новую волну протестов, стало жестокое отношение властей к демонстрантам. Толпы разгоряченных сторонников перемен были встречены полицейским спецназом. Чтобы разогнать митингующих, был применен слезоточивый газ, но это только накалило ситуацию. В ответ в правоохранителей полетели бутылки и камни. Столкновения с полицией сейчас больше напоминают уличные бои. В Лиме царит хаос, власти пытаются взять ситуацию под контроль.

Протесты потрясли страну после того, как в декабре глава государства Педро Кастильо был отстранен от должности. Перуанцы требуют отставки нового президента Дины Болуарте, досрочных выборов, закрытия Конгресса и принятия новой Конституции. В ходе беспорядков погибли 45 человек.