В Москве -2°C, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 января

В столице любви синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +4 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается мокрый снег, температура воздуха при этом составит +2 °C. А в Риме до +11 °C, погода ожидается ясная, с переменной облачностью и без осадков. В Мадриде ясно и до +10 °C.

В столице Болгарии будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя, там воздух прогреется до +9 °C. В Анкаре до +12 °C, погода будет преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах до +15 °C, там синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Немного похолодает. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю января читайте здесь.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет отмечена нулевая температура, погода при этом ожидается пасмурная, без осадков. В Вильнюсе до +2 °C, ожидается преимущественно пасмурная погода, однако значительных осадков там не ожидается. Жителей Варшавы тем временем ожидают пасмурная погода и небольшой снег, воздух прогреется до +1 °C.