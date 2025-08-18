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В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала конфликта акция протеста

18 августа 2025 08:14
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Сотни тысяч демонстрантов собрались в Тель-Авиве, чтобы призвать к прекращению войны в Газе. Это одна из крупнейших демонстраций в стране с начала боевых действий в октябре 2023 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала конфликта акция протеста-2

Демонстранты заполонили центр города, требуя от правительства остановить кровопролитие и как можно скорее вернуть домой до сих пор находящихся в плену ХАМАС заложников. По мнению протестующих, власти Израиля сделали войну бессмысленной. 

В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала конфликта акция протеста-4

Мы считаем, что война больше не имеет смысла, нам нужно положить ей конец ради израильтян и ради палестинцев. Мы беспокоимся о нашем народе, и мы беспокоимся о народе Газы, и мы хотим принести мир и спокойствие в этот регион.

Однако призывы людей вряд ли будут услышаны. Армия начинает новую фазу наступления в анклаве. А премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал протестующих, заявив, что их действия лишь укрепляют позицию ХАМАС и гарантируют повторение террористических нападений, как это произошло 7 октября. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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