В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала конфликта акция протеста

Сотни тысяч демонстрантов собрались в Тель-Авиве, чтобы призвать к прекращению войны в Газе. Это одна из крупнейших демонстраций в стране с начала боевых действий в октябре 2023 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты заполонили центр города, требуя от правительства остановить кровопролитие и как можно скорее вернуть домой до сих пор находящихся в плену ХАМАС заложников. По мнению протестующих, власти Израиля сделали войну бессмысленной.

Мы считаем, что война больше не имеет смысла, нам нужно положить ей конец ради израильтян и ради палестинцев. Мы беспокоимся о нашем народе, и мы беспокоимся о народе Газы, и мы хотим принести мир и спокойствие в этот регион.

Однако призывы людей вряд ли будут услышаны. Армия начинает новую фазу наступления в анклаве. А премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал протестующих, заявив, что их действия лишь укрепляют позицию ХАМАС и гарантируют повторение террористических нападений, как это произошло 7 октября.