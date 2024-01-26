В ООН заявили, что 10 млн украинцев стали беженцами

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что около 10 млн жителей Украины, что соответствует четверти населения страны, были вынуждены переселиться или уехать из страны за прошедшие два года в связи c военными действиями. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что около 6,3 млн жителей покинули территорию Украины, а еще 3,7 млн были принуждены к перемещению внутри страны. Гранди также заявил, что за последние два года в Украине было уничтожено более 27,5 тыс. домов, подчеркивая всю сложность ситуации с реконструкцией и необходимость продолжать оказывать поддержку стране.