Прямой эфир

В ООН заявили, что 10 млн украинцев стали беженцами

26 января 2024 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что около 10 млн жителей Украины, что соответствует четверти населения страны, были вынуждены переселиться или уехать из страны за прошедшие два года в связи c военными действиями. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что около 6,3 млн жителей покинули территорию Украины, а еще 3,7 млн были принуждены к перемещению внутри страны. Гранди также заявил, что за последние два года в Украине было уничтожено более 27,5 тыс. домов, подчеркивая всю сложность ситуации с реконструкцией и необходимость продолжать оказывать поддержку стране.

# Международная политика # Филиппо Гранди

Другие новости рубрики

Все новости
Офицер ВСУ Мельник: Киев недостаточно заботится о раненых солдатах
26 января 2024 09:46

Офицер ВСУ Мельник: Киев недостаточно заботится о раненых солдатах

Митингующие фермеры во Франции призывают к массовым протестам в Париже
26 января 2024 09:13

Митингующие фермеры во Франции призывают к массовым протестам в Париже

Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку
26 января 2024 09:01

Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку