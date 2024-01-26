Митингующие фермеры во Франции призывают к массовым протестам в Париже

Протесты фермеров продолжаются во Франции. Несмотря на то, что проходят митинги по всей стране, в ближайшие дни самая массовая акция ожидается в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все чаще из уст демонстрантов звучат призывы идти на Париж. По мнению активистов, шествия там в большей степени вызовут беспокойство властей и заставят их наконец отреагировать на требования. Фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, а также рассчитывают на снятие ряда ограничений ЕС, которые мешают свободной торговле. По словам самих аграриев, они больше не могут зарабатывать на жизнь своей профессией.