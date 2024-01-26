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Митингующие фермеры во Франции призывают к массовым протестам в Париже

26 января 2024 09:13
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Протесты фермеров продолжаются во Франции. Несмотря на то, что проходят митинги по всей стране, в ближайшие дни самая массовая акция ожидается в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие фермеры во Франции призывают к массовым протестам в Париже-1

Все чаще из уст демонстрантов звучат призывы идти на Париж. По мнению активистов, шествия там в большей степени вызовут беспокойство властей и заставят их наконец отреагировать на требования. Фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции, а также рассчитывают на снятие ряда ограничений ЕС, которые мешают свободной торговле. По словам самих аграриев, они больше не могут зарабатывать на жизнь своей профессией.

Митингующие фермеры во Франции призывают к массовым протестам в Париже-4

Митинги фермеров во Франции постепенно перерастают в беспредел на улицах. Участники акций начали останавливать грузовики с иностранными номерами и выгружать из них продукты. Об этом сообщает местный телеканал. При этом часть товаров протестующие отдали благотворительной организации, оставшиеся просто сожгли.

# Акции протеста

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