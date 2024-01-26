Старший лейтенант Николай Мельник, в прошлом командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ заявил, что украинское государство бросает своих раненых на произвол судьбы. Об этом пишет РИА Новости.

Мельник, который потерял ногу во время провального украинского наступления в 2023 году, выразил свое недовольство политикой государства, которое платит пособия лишь в течение нескольких месяцев, а потом прекращает помощь.

Он отметил, что даже назначенная пенсия не обеспечивает базовых потребностей офицера. Также Мельник заметил, что ни разу не видел, чтобы власти Украины оказывали помощь раненым солдатам. Он поинтересовался у киевского режима, как в дальнейшем государство собирается общаться с этими гражданами, ведь на каком-то этапе власти просто бросают их.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ в ходе российской спецоперации потеряли более 383тыс. человек убитыми и ранеными.