В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

Новости мира. За последние 20 лет стихийные бедствия унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без крыши над головой или оказавшихся на пороге бедности людей насчитывается без малого 4,5 миллиарда.

Такие данные в своём докладе приводит управление ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий. В общей сложности, за период с 1998 по 2017 годы в мире произошло 7255 крупных катастроф, подавляющее большинство из них связано с погодой.