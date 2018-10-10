В ООН подсчитали число жертв, пострадавших от стихийных бедствий за последние 20 лет

Новости мира. За последние 20 лет стихийные бедствия унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. За последние 20 лет стихийные бедствия унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без крыши над головой или оказавшихся на пороге бедности людей насчитывается без малого 4,5 миллиарда.
Такие данные в своём докладе приводит управление ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий. В общей сложности, за период с 1998 по 2017 годы в мире произошло 7255 крупных катастроф, подавляющее большинство из них связано с погодой.
Материальный ущерб, нанесённый природными катаклизмами, составил почти 3 триллиона долларов. Наибольшие экономические потери вследствие землетрясений, цунами и ураганов понесли США, Китай, Япония и Индия.