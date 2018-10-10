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В Индии пассажирский поезд сошёл с рельсов: жертвами аварии стали 6 человек

10 октября 2018 12:41
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Новости Индии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли шесть человек.

В Индии пассажирский поезд сошёл с рельсов: жертвами аварии стали 6 человек-1

Еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. На месте аварии работают медики и сотрудники экстренных служб. Не исключено, что количество погибших может увеличиться. Причины инцидента пока не установлены.

# Авария # Фотофакт

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