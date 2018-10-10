Во Франции протесты против социальной политики властей перешли в погромы: полиция применила слезоточивый газ

Новости Франции. Протесты против социальной политики властей во Франции завершились столкновениями с полицейскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 октября на улицы вышли более 160 тысяч активистов в 50 городах. В Париже демонстрация поначалу проходила мирно, однако после того, как к колонне присоединились левые радикалы, ситуация изменилась. Дебоширы стали громить остановки, магазины и банкоматы.

Чтобы остановить хулиганов, полицейские были вынуждены применить силу. В ход пустили слезоточивый газ. В общей сложности по стране правоохранители задержали несколько десятков нарушителей порядка.