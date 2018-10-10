Туристам с массой больше 100 кг запретили кататься на ослах в Греции

Соответствующее решение приняло министерство сельского хозяйства страны.

На такие меры власти пошли после многочисленных жалоб местных активистов. Дело в том, что из-за поднятия больших грузов на спинах животных появляются травмы и глубокие раны. В правительстве отметили: владельцы должны обеспечить хорошие условия жизни своим животным. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов.