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В здании польского телевидения проходят обыски, связанные с экстремистским в Беларуси телеканалом

20 ноября 2024 13:36
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В офис польского телевидения пришли силовики. Сейчас там проводят обыск сотрудники антикоррупционного бюро. Следственные действия приводятся в связи с расследованием дела о многомиллионных злоупотреблениях на телеканале, материалы которого признаны в Беларуси экстремистскими, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании польского телевидения проходят обыски, связанные с экстремистским в Беларуси телеканалом-2

Следователи нашли многочисленные нарушения при оплате технических услуг станции, которая транслирует программу, предназначенную для белорусской аудитории и поддерживающую позицию беглых. Например, контракты, заключенные с компанией, эксплуатирующей серверы, были крайне невыгодны для общественного вещателя и привели к огромным убыткам.

В пятницу стало известно, что редакция войдет в состав нового центра зарубежного вещания польского общественного телевидения. Оно представляет собой пропагандистский рупор партии «Право и справедливость», которая находилась у власти до октября прошлого года.

# Телевидение # сми # Международная политика

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