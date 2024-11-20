Bloomberg: Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по украинскому конфликту

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп может стать инициатором мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, пишет ТАСС.

По словам обозревателя информагентства Bloomberg Андреаса Клута, разрешение президента США Джо Байдена атаковать американскими ракетами объекты РФ могло сыграть для республиканца в качестве еще одной «карты», потому что этот шаг не способен привести к успехам на фронте.

Клут объясняет, что решение Байдена, по сути, избавляет Трампа «от необходимости идти на эскалацию», а дает возможность опять начать переговоры в 2025 году.