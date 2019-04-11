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6 человек пропали в Китае после аварии на ж/д

11 апреля 2019 09:18
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Новости Китая. Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции Хэнань накануне.

6 человек пропали в Китае после аварии на ж/д-1

Грузовой состав сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом. В результате четыре человека, которые до аварии находились в поезде, и еще двое местных жителей пропали без вести.

6 человек пропали в Китае после аварии на ж/д-4

Спасатели продолжают их поиски. Причины случившегося выясняются.

# Авария # Фотофакт

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