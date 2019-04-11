6 человек пропали в Китае после аварии на ж/д

Новости Китая. Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции Хэнань накануне.

Грузовой состав сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом. В результате четыре человека, которые до аварии находились в поезде, и еще двое местных жителей пропали без вести.