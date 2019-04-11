В Индии стартовали самые дорогие выборы в мире

Новости Беларуси. В Индии стартовали парламентские выборы, самые дорогие и массовые в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В голосовании примут участие около 900 млн избирателей.
Новости Беларуси. В Индии стартовали парламентские выборы, самые дорогие и массовые в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В голосовании примут участие около 900 млн избирателей.
Общие затраты составляют более 7 млр долларов. Выборы пройдут в 29 штатах и на семи союзных территориях.
Основная борьба развернется между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей партией БДП, которую возглавляет действующий премьер-министр Нарендра Моди, и оппозиционной – «Индийский национальный конгресс».
Кампания продлится до 19 мая.