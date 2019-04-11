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В Индии стартовали самые дорогие выборы в мире

11 апреля 2019 09:25
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Новости Беларуси. В Индии стартовали парламентские выборы, самые дорогие и массовые в мире,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В голосовании примут участие около 900 млн избирателей.  

В Индии стартовали самые дорогие выборы в мире-1

Общие затраты составляют более 7 млр долларов. Выборы пройдут в 29 штатах и на семи союзных территориях.

В Индии стартовали самые дорогие выборы в мире-4

Основная борьба развернется между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей партией БДП, которую возглавляет действующий премьер-министр Нарендра Моди, и оппозиционной – «Индийский национальный конгресс».

Кампания продлится до 19 мая.

# Выборы # Фотофакт

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