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ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

11 апреля 2019 09:28
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Новости мира. Соединённое Королевство должно будет покинуть Евросоюз до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли лидеры 27 стран накануне, во время экстренного саммита ЕС.

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit-1

Кроме этого стало известно, что Британия должна будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент, которые назначены на 23 мая.

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit-4

Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что до момента выхода Великобритания останется полноценным членом Евросоюза со всеми своими правами и обязанностями.

# Европарламент # Фотофакт

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