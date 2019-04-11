ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Новости мира. Соединённое Королевство должно будет покинуть Евросоюз до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли лидеры 27 стран накануне, во время экстренного саммита ЕС.
Кроме этого стало известно, что Британия должна будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент, которые назначены на 23 мая.
Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что до момента выхода Великобритания останется полноценным членом Евросоюза со всеми своими правами и обязанностями.