ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Новости мира. Соединённое Королевство должно будет покинуть Евросоюз до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли лидеры 27 стран накануне, во время экстренного саммита ЕС.

Кроме этого стало известно, что Британия должна будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент, которые назначены на 23 мая.