Людям массово высылают «Руководство по безопасности»! Что происходит в Польше этой зимой?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В книжечке есть советы для семей, как составлять планы действий в различных кризисных ситуациях. Прописаны правила эвакуации населения и сигналы тревоги. Казалось бы, полезнейшая вещь для дома, для семьи! Непонятно даже, как раньше без такой брошюры обходились? Однако сами граждане считают, что сия книжица годится только на растопку буржуек лютой зимой.

Этой зимой поляки массово получают на дом брошюру под названием «Руководство по безопасности». Не Генрик Сенкевич, конечно, не знаменитый «Потоп», но тоже есть что почитать. В книжечке есть советы для семей, как составлять планы действий в различных кризисных ситуациях. Прописаны правила эвакуации населения и сигналы тревоги. Напечатаны списки – по ним можно создать себе запасы необходимых продуктов, вещей и оборудования.

Казалось бы, полезнейшая вещь для дома, для семьи! Непонятно даже, как раньше без такой брошюры обходились. Однако сами граждане считают, что сия книжица годится только на растопку буржуек лютой зимой. Портал Fakt публикует мнения простых поляков, и оно в целом таково: «Это руководство пробуждает больше опасений, чем дает безопасности. А у пожилых и вовсе может вызвать стресс».

Многие обращают внимание на экономическую сторону вопроса. Поскольку это руководство бесплатно выложено в интернете, то стоило ли тратить более 15 миллионов долларов на его печать и доставку? Еще и при том, что в тендере участвовала только одна типография. От чего начальная стоимость печати не уменьшилась, а увеличилась: с 8 миллионов долларов до 12.