Посол США в Польше заявил о возможном выводе американских войск с территории страны

Заявление посла США в Варшаве Томаса Роуза о возможном выводе американских войск с территории Польши обнажило глубокий кризис в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Альянса эти «игрушки», как мы знаем, чрезвычайно дороги.