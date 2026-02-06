Заявление посла США в Варшаве Томаса Роуза о возможном выводе американских войск с территории Польши обнажило глубокий кризис в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Альянса эти «игрушки», как мы знаем, чрезвычайно дороги.
Заявление посла США в Варшаве Томаса Роуза о возможном выводе американских войск с территории Польши обнажило глубокий кризис в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Альянса эти «игрушки», как мы знаем, чрезвычайно дороги.
Содержание всего одного американского солдата за рубежом обходится в 20 тысяч долларов в месяц. Так, обеспокоенный возможной утратой этого «живого щита» премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от посла «уважения». А вице-спикер Сейма обвинила США в обращении с Польшей как с колонией.
Но как бы Варшава ни старалась выслужиться, наращивая оборонные расходы до требуемых США 5 % ВВП, она не способна сдержать растущую неприязнь Вашингтона к Европе. Администрация США твердо намерена свернуть ключевые программы военной поддержки для ЕС, включая Польшу, с 2026 года. Официальная стратегия Вашингтона уже гласит, что страна больше не будет нести бремя мирового порядка в одиночку.