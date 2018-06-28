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В Огайо изъяли партию наркотиков, которой хватило бы, чтобы убить половину штата

28 июня 2018 08:13
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Новости США. В американском городе Колумбусе, штат Огайо, правоохранители изъяли опасный наркотик, способный убить половину населения штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Огайо изъяли партию наркотиков, которой хватило бы, чтобы убить половину штата-1

Речь идет о 10 килограммах фентанила (всего два грамма вещества способны привести к летальному исходу). Кроме этого полиция обнаружила еще несколько опасных веществ: килограмм метамфетамина и почти 300 граммов героина. В ходе рейда стражи порядка задержали четверых человек, в доме которых были обнаружены наркотики.

# Наркотики # Фотофакт

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