В Огайо изъяли партию наркотиков, которой хватило бы, чтобы убить половину штата

Новости США. В американском городе Колумбусе, штат Огайо, правоохранители изъяли опасный наркотик, способный убить половину населения штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американском городе Колумбусе, штат Огайо, правоохранители изъяли опасный наркотик, способный убить половину населения штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о 10 килограммах фентанила (всего два грамма вещества способны привести к летальному исходу). Кроме этого полиция обнаружила еще несколько опасных веществ: килограмм метамфетамина и почти 300 граммов героина. В ходе рейда стражи порядка задержали четверых человек, в доме которых были обнаружены наркотики.