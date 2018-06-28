В Огайо изъяли партию наркотиков, которой хватило бы, чтобы убить половину штата

Речь идет о 10 килограммах фентанила (всего два грамма вещества способны привести к летальному исходу). Кроме этого полиция обнаружила еще несколько опасных веществ: килограмм метамфетамина и почти 300 граммов героина. В ходе рейда стражи порядка задержали четверых человек, в доме которых были обнаружены наркотики.