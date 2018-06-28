Brexit, миграционная политика и отношения с США: двухдневный саммит ЕС открывается в Брюсселе

Новости мира. В Брюсселе 28 июня открывается двухдневный саммит Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания на этой встрече, как планируется, окажется миграционный кризис, который охватил Европейский союз несколько лет назад.

Стороны будут искать выходы из сложившейся непростой ситуации. Кроме того, главы государств и правительств ЕС собираются обсудить отношения между Европейским союзом и США, вопрос Brexit.