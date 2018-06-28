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Brexit, миграционная политика и отношения с США: двухдневный саммит ЕС открывается в Брюсселе

28 июня 2018 07:57
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Новости мира. В Брюсселе 28 июня открывается двухдневный саммит Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Brexit, миграционная политика и отношения с США: двухдневный саммит ЕС открывается в Брюсселе-1

В центре внимания на этой встрече, как планируется, окажется миграционный кризис, который охватил Европейский союз несколько лет назад.

Стороны будут искать выходы из сложившейся непростой ситуации. Кроме того, главы государств и правительств ЕС собираются обсудить отношения между Европейским союзом и США, вопрос Brexit.

Brexit, миграционная политика и отношения с США: двухдневный саммит ЕС открывается в Брюсселе-4

Ожидается, что в первый день на полях саммита будет обсуждаться предложение о создании «региональных платформ» для работы с мигрантами вне Европы. Ближе к концу встречи канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют других лидеров о выполнении Минских договоренностей.

# Европейский союз # Фотофакт

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