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Взрыв в госпитале Техаса: известно об одном погибшем

27 июня 2018 09:08
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Новости США. Мощный взрыв прогремел в одном из госпиталей американского города Гейтсвилл, штат Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в госпитале Техаса: известно об одном погибшем-1

По предварительным данным, ЧП произошло в котельной: взорвался генератор. В результате инцидента пострадали 12 человек. Не обошлось без жертв: сообщается об одном погибшем. Из здания была проведена экстренная эвакуация. На месте все еще работают спасатели.

# Взрыв # Фотофакт

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