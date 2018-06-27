Взрыв в госпитале Техаса: известно об одном погибшем

Новости США. Мощный взрыв прогремел в одном из госпиталей американского города Гейтсвилл, штат Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, ЧП произошло в котельной: взорвался генератор. В результате инцидента пострадали 12 человек. Не обошлось без жертв: сообщается об одном погибшем. Из здания была проведена экстренная эвакуация. На месте все еще работают спасатели.