В США на 90 году жизни умер отец Майкла Джексона

Новости США. 27 июня в Лос-Анджелесе на 90 году жизни скончался отец Майкла Джексона Джозеф Джексон. Эту информацию подтвердил Тадж Джексон.

«Спасибо тебе, дедушка, за удивительную силу, решительность и гордость, которые ты показал этой семье. Без тебя не было бы наследия Джексонов. Я потерял дедушку, но небеса получили Ястреба», – написал Тадж в Instagram.

Многие известные люди почтили его память.

«ЧЕЛОВЕК... СЕМЬЯ... ЛЕГЕНДА! Покойся с миром Джо Джексон и спасибо вам, что дали нам так много талантов из вашей семьи, не только для нашего общества… но для ВСЕГО МИРА!», – написала Венди Уильямс в Twitter.

«Мне очень грустно слышать об уходе Джо Джексона. Мои искренние соболезнования всей семье Джексонов. Я желаю им любви, утешения и мирно пережить эту утрату. С моими искреннейшими соболезнованиями, Пола», – пожелала Пола Абдул.

«Покойтесь с миром, Джозеф «Джо» Джексон. Спасибо вам за огромное влияние на нашу музыкальную иторию и культуру через вашу семью и детей. Вы преодолели много препятствий в музыкальной индустрии, что невозможно было бы сегодня. Ваши достижения не будут забыты», – поблагодарил Девонт Рили.

Джозеф Джексон родился 26 июля 1928 в городе Фаунтин-Хилл, штата Арканзас, Джозеф был старшим из пяти детей. В раннем возрасте он увлекался боксом. Во время подготовки к профессиональной карьере Джозеф познакомился со своей будущей супругой – 17-летней Кэтрин Скрайс.

Молодые люди поженились в 1949 году, а в 1950 году у них родился первый ребёнок. Чтобы обеспечивать семью, Джексону пришлось оставить мечты о спортивной карьере и пойти работать оператором крана. В 1950-ых Джозеф начал выступать с собственной блюзовой группой The Falcons, но коллектив не получил контракт и развалился в 1952 году.

В 1960-ых Джозеф Джексон основал группу The Jackson 5, в состав которой вошли братья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексоны. Через некоторое время группа стала очень популярна.

В 2015 году Джозеф Джексон перенёс инсульт и три сердечных приступа. В этом же году ему поставили кардиостимулятор. 22 июня 2018 года Джозеф был госпитализирован с четвёртой стадией рака поджелудочной железы. 27 июня в 3:30 по местному времени Джексон умер в окружении семьи.