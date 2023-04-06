В офисе Зеленского озвучили условие для переговоров по Крыму

Украина готова к переговорам с Российской Федерацией по Крыму, если украинские военные дойдут до его границ, заявил заместитель главы офиса президента Зеленского Сибига.

Он отметил, что диалог с РФ по этому вопросу возможен, если Киев достигнет целей в боях и военные дойдут до административной границы с Крымом, приводит слова представителя офиса президента Украины РИА Новости. Отмечается, что речь идет о контрнаступательной операции со стороны ВСУ, которая неоднократно в последнее время анонсировалась Киевом. Сибига допускает сценарий, что Крым может быть взят военным путем. Сообщал об этом и советник главы офиса Зеленского Подоляк. Он заявил, что через пять-семь месяцев Украина возьмет Крым под свой контроль.