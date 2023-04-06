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В Брянской области из минометов ВСУ обстреляли посёлок, повреждены 10 домов

06 апреля 2023 06:24
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В результате минометного обстрела в Брянской области в поселке Запесочье повреждения получили десять жилых домов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Кроме жилых построек, под обстрел попало также транспортное средство. По словам Богомаза, пострадавших нет, пишет РИА Новости. На месте происшествия работают представители оперативных служб.

В среду, 5 апреля, Брянскую область атаковал беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Сообщается об одном пострадавшем, другие подробности не приводятся.

# ЧП

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